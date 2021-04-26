Посол США в Украине Джозеф Пеннингтон дал гарантии, что США помогут Украине сохранять энергетическую и ядерную безопасность.

Такое заявление он сделал на Киевском форуме по безопасности.

Дипломат выразил соболезнования жертвам Чернобыля и поручился в надежности помощи, протянутой американской нацией.

— Мы всем сердцем сопереживаем тем, кто ликвидировал последствия катастрофы, погиб, пострадал и продолжают страдать из-за нее. Тень, которую бросила авария, длинная, и мы приветствуем мужество, героизм и выдержку многих тысяч выживших, чья жизнь была непоправимо изменена в тот день. Ужасы, с которыми вам пришлось столкнуться, превосходят наше воображение, и мы никогда их не забудем, — сказал представитель США.

Джозеф Пеннингтон отметил, что сотрудничество США и Украины «помогло улучшить состояние на месте катастрофы, улучшить энергетическую безопасность Украины и, наконец, работает на построение лучшего, зажиточного и безопасного будущего для украинского народа».

— США гордятся тем, что стали крупнейшим донором проекта «Новое безопасное укрытие», охватывающее место катастрофы реактора 4-го Чернобыльского энергоблока, — подчеркнул он.

Напомним, опубликованы засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР.