Facebook заблокировал страницу проекта российской пропагандистки Маргариты Симоньян «Redfish».

Об этом она написала в Twitter.

— Фейсбук удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 тысячами подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини. Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества, — возмущается Маргарита Симоньян.

При этом Симоньян не понимает, что именно так оскорбило сообщество Facebook.

— Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое «сообщество» — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах, — написала Маргарита Симоньян.

И последним твитом она пригрозила Facebook: «Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука».