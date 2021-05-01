Facebook заблокировал страницу проекта российской пропагандистки Маргариты Симоньян «Redfish».
Об этом она написала в Twitter.
— Фейсбук удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 тысячами подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини. Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества, — возмущается Маргарита Симоньян.
При этом Симоньян не понимает, что именно так оскорбило сообщество Facebook.
— Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое «сообщество» — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах, — написала Маргарита Симоньян.
И последним твитом она пригрозила Facebook: «Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука».
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Facebook заблокировал страницу проекта российской пропагандистки Маргариты Симоньян «Redfish».
Об этом она написала в Twitter.
— Фейсбук удалил страницу нашего проекта Redfish с 800 тысячами подписчиков после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини. Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества, — возмущается Маргарита Симоньян.
При этом Симоньян не понимает, что именно так оскорбило сообщество Facebook.
— Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое «сообщество» — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта Redfish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах, — написала Маргарита Симоньян.
И последним твитом она пригрозила Facebook: «Если страницу не вернут, обещаю лично добиваться закрытия фейсбука».