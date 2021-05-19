Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров отказался давать оценку законности решения конкурсной комиссии, которая «отдала» детский городок «Сказка» на 5 лет ФОП «Скрыпин А.А.» за 51 тысячу гривен в месяц.

Об этом он сказал, презентуя основные задачи и планы культурной сферы области во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

— Я здесь сейчас нахожусь в роли заместителя председателя областной государственной администрации, имею четкие рамки своих функциональных обязанностей. Не хотел бы давать оценку органам местного самоуправления по поводу правильности или неправильности их действий. Если можно будет, то после рабочего времени в частном порядке я вам дам любое эксклюзивное интервью, выскажу свое личное отношение к этому вопросу, - сказал Юрий Гранатуров.

Корреспондент НикВести спросил, совпадает ли нынешнее состояние «Сказки» с наработками архитектора Анатолия Зубика, которые публично представили в сентябре 2016 года в виде концепции развития. Проектные работы провели за деньги города.

— Нет, не совпадает, - коротко ответил Юрий Гранатуров.

Как известно, детский городок «Сказка» в Николаеве с 1 мая закрыт для посетителей.

Отметим, что на территории детского городка «Сказка» в Николаеве приступили к подготовительным работам для установки аттракционов, в частности, две зеленые зоны залили бетоном и кронировали деревья.

Директор «Аттракцион-Инвест», которая выиграла конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка, Александр Скрипин сообщил, что на выполнения данных работ у фирмы есть разрешение.

Стоит отметить, что победившая в конкурсе на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» фирма «Аттракцион-Инвест» уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток. В декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Заместитель городского головы Виталий Луков считает конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

Депутаты горсовета недоумевают, почему «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

При этом начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.