Директор департамента энергоэффективности Николаевского горсовета Денис Денисенко считает, что многоквартирные дома должны обслуживать общие котельные, особенно, работающие на альтернативных источниках энергии.

Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, на своей пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Директор департамента отметил, что программа теплообеспечения Николаева, принятая горсоветом в 2018 году, декларирует развитие централизованной системы отопления. При этом, практически все многоквартирные новостройки города имеют индивидуальное отопление.

— Этой программой было определено, что Николаев двигается в направлении централизованного теплоснабжения. У нас есть коммунальное предприятие облтеплоэнерго, и мы должны к нему подсоединять новых абонентов. Но новостройки Николаева, их сейчас около 30 в разной степени готовности. И ни одна из этих новостроек не подсоединена к системе централизованного теплоотопления. В этих новостройках около 9 тысяч квартир. Мы декларируем, будто планируем развивать централизованное теплоотопление, а по факту имеем абсолютно обратную ситуацию, — сказал Денис Денисенко.

Он добавил, что понимает то, что николаевцы отдают предпочтение индивидуальному отоплению, но считает, что ситуацию нужно упорядочить.

— Если мы принимаем определенную стратегию, то мы должны ее или реализовывать, или принимать другую стратегию. Поэтому мы будем этим заниматься и добиваться, чтобы Николаев или двигался в рамках этой стратегии, или ее менял. Потому что это непоследовательность, — считает директор департамента энергетики.

Денис Денисенко напомнил, что одна их крупнейших составляющих проекта НЕФКО, который будет реализовывать департамент в Николаеве, — строительство твердотопливной котельной в микрорайоне на Херсонском шоссе. По его мнению, это наиболее оптимальный вариант теплоснабжения многоэтажек.

— В итоге жители этого микрорайона будут платить меньше, чем если бы им напрямую «Николаевоблтеплоэнерго» поставляло тепло. Я считаю, что это должна быть комбинированная ситуация. Когда в частном секторе может быть индивидуальное отопление, но по микрорайонам это должны быть котельные на микрорайон, на дом. Это будет более эффективно, чем если у каждого дома будет двухконтурный котел. Давайте не забывать, что весь мир уходит от ископаемых источников энергии. Уходит от угля, уходит от газа. Соответственно поэтому затачивать сейчас всю нашу систему под уголь и газ — это неправильно. Надо больше ориентироваться на альтернативные источники, на твердотопливные, например. Я как чиновник против индивидуального газового отопления, которое сейчас массово ставится. Я считаю, что это атавизм, — резюмировал он.

Напомним, директор департамента энергоэффективности Николаева Денис Денисенко не понимает, по какому принципу его предшественники выбирали социальные объекты для программы «Теплый дом».

Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.

Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.