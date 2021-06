Российский МИД по случаю дня России, который отмечается 12 июня, опубликовал видеоролик What is Russia.

На официальном аккаунте Украины в Twitter обратили внимание, что идея видео украдена у украинского автора.

You’d better find somebody to create authentic content



Original “What is Ukraine” video posted 3 months ago: https://t.co/shUDA0XXmJ https://t.co/1XzryqHalx