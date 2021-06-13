Российский МИД по случаю дня России, который отмечается 12 июня, опубликовал видеоролик What is Russia.

На официальном аккаунте Украины в Twitter обратили внимание, что идея видео украдена у украинского автора.

— Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент, — говорится в сообщении официального Twitter Украины.

You’d better find somebody to create authentic content



Original “What is Ukraine” video posted 3 months ago: https://t.co/shUDA0XXmJ https://t.co/1XzryqHalx — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 12, 2021

К сообщению прикреплена ссылка на оригинальное видео What is Ukraine (Что такое Украина), впервые опубликованное в марте этого года украинским фотографом Назаром Дорошем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nazar Dorosh (@dorosh.raw)

Украинец предложил подписчикам показать всему миру, что такое Украина и призвал их публиковать свои кадры. Ролик стал вирусным и в сети появилось немало подобных видео. Украинцы в частности делали свои городские версии: What is Odessa, Poltava, Kharkiv.



Напомним, что во Львове посетителям Lviv Fan Festival бесплатно наливали пиво за голы в ворота сборной России на футбольном Евро-2020.

Ранее европейский ресурс EUvsDisinfo составил перечень самых нелепых попыток кремлевских пропагандистов ввести в заблуждение мировое сообщество.