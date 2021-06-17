Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк напомнил, что когда в Женеве встречались президент США Рейган и президент Советского Союза Горбачев, то затем прошло какое-то время и Советский Союз распался.

Он уверен, что также произойдет и с путинской Россией, об этом политик рассказал в эфире Еспресо TV.

— На встрече с Джозефом Байденом Путин не достиг своей цели. Для Путина ключевая цель - это захватить Украину. И он об этом мечтает еще с 2004 года, еще со времен Оранжевой революции. Путину также не удалось разбить международную коалицию в поддержку Украины. Что он только не делал. Они втягивали Украину в скандалы в Соединенных Штатах по импичменту. Они творили реальный подрыв репутации Украины в Европейском Союзе. Они скупают политиков в ЕС. Делают ежедневные кибератаки и троллинг компаний. То есть, все действия направлены только на одно - восстановление границ Советского Союза. Для него Украина - ключевая. Поэтому Путин не достиг цели, — указал Арсений Яценюк.

Он считает, что встреча президента США с Путиным имела с американской стороны цель уменьшить эскалацию, уменьшить напряженность в отношениях, и не более.

— Далее Соединенные Штаты Америки будут идти по своей повестке дня. Важно, что на встрече присутствовали выдающиеся американские специалисты и дипломаты, в том числе заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, которая как нельзя лучше в американской администрации знает ситуацию Украины, — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону. Однако, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Андреем Ермаком.