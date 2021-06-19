Ангела Меркель считает, что Россия представляет большой вызов для Европы, но с ней надо вести диалог, чтобы продвигаться в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом канцлер ФРГ заявила перед рабочим ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине, сообщает Укринформ.

— Россия — большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза. Приходится констатировать, что мы все уязвимы для гибридных атак. В то же время мы очень заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, а следовательно в том, чтобы оставаться с Россией в диалоге, каким бы сложным он ни был, — сказала Ангела Меркель.

Комментируя встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным, она отметила, что только через диалог можно узнать позицию другой стороны.

— Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, Минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно, — добавила Ангела Меркель.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что участники Минского процесса, которые подписывали одноименные соглашения, делали это с пониманием того, что они невозможны к выполнению.