Задача президента РФ Владимира Путина — «присоединить Украину к так называемым ДНР и ЛНР, расколоть Украину. Путину нужна Украина, которая распалась, и тогда он ее захватит».

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Большая пятница» на телеканале «Украина 24», передает пресс-служба политсилы.

— Путин — опасное политическое животное. Это важно понять Зеленскому и всей его команде, которые очень хотят пойти с ним на переговоры. Для того чтобы вы шли с ним на переговоры, надо сначала понять, о чем вы хотите с ним говорить. И наиболее важное — что вы хотите в результате этих переговоров получить. Я понимаю, что мы получим, если Зеленский пойдет на прямые переговоры с Путиным. Запад скажет: "Вы хотите двусторонних отношений? Вы теперь сами, без нас в состоянии все решать? Тогда это ваша ответственность. И тогда к нам больше не обращайтесь, когда Путин снова отправит сотни тысяч войск к вашей границе, — сказал лидер НФ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что задача Владимира Путина — присоединить Украину к так называемым ДНР и ЛНР.

— Путину нужна Украина, которая распалась, и тогда он ее захватит. Поэтому я категорический противник того, чтобы Владимир Зеленский встречался с Путиным без Нормандского формата, без Германии, Франции и США, — подчеркнул он.

Напомним, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что президент США Джозеф Байден на своей пресс-конференции четко определил, что Америка поддерживают территориальную целостность Украины.