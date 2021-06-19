Экс-ремьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что интеграция в НАТО — это двусторонняя дорога. Украина должна сделать свою часть работы и стучать в дверь уже с аргументацией.

Об этом он заявив в программе «Большая пятница» на телеканале «Украина 24», передает пресс-служба политсилы.

Арсений Яценюк подчеркнул, что ему бы хотелось большей четкости в вопросе интеграции Украины в НАТО:

— Более того, мне бы хотелось, чтобы План действий по членству в НАТО уже был подписан. Но только для того, чтобы он был подписан, надо не критиковать наших западных партнеров и рассказывать им о том, как они должны себя вести. А надо вызвать собственное правительство, собственный парламент, собственное Министерство обороны, Генеральный штаб, всю бюрократическую машину и сказать: у нас есть летняя целевая программа, и в рамках этой летней целевой программы мы должны сделать все для того, чтобы Украина отвечала критериям НАТО, — сказал он.

Альянс — это не просто военный блок, подчеркнул Арсений Яценюк:

— НАТО — это союз успешных, сильных демократических стран. И когда мы говорим о Плане действий по членству в НАТО, реформы нужны для Украины — это не только военная реформа. Это и верховенство права, справедливые и честные суды, отсутствие коррупции. Президент Соединенных Штатов на пресс-конференции по результатам саммита НАТО заявляет о том, что вообще-то в Украине коррупция. Там проблемы, чтобы выборы не воровали. Чтобы не было такого, как было в 87-м округе, когда Верховный суд принимает одно решение, а ЦИК — другое. То есть ключевое сейчас для Украины — это делать успешную Украину и проводить те реформы, которые соответствуют стандартам политической и экономической жизни в странах-членах НАТО. Эта дорога двусторонняя. Мы должны сделать свою работу в Украине, чтобы не было возможности сказать: «мы хотели Украину принять в НАТО, но они опять что-то не выполнили, — подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас надо действовать так, как действовала страна по безвизовому режиму. История о безвизе началась еще в 2007 году, напомнил лидер «Народного фронта», когда был подписан первый протокол во время его пребывания в должности министра иностранных дел:

— И вот я как глава правительства выполнил 144 конкретных пункта, которые надо было выполнить, чтобы Украина получила безвизовый режим, и в конце 2015 года заявил вместе с еврокомиссаром в Брюсселе: все, мы это выполнили. Далее мы уже ожидали только политическое решение. И политическое решение — оно наступило. Так же будет и с НАТО. Выполняем свою часть работы, а потом добиваемся политического решения, — отметил экс-премьер.

Арсений Яценюк также назвал мифом тезис о том, что Украину не примут в НАТО из-за конфликта с РФ.