Экс-президент Украины и глава фракции «Европейская Солидарность» в ВРУ Петр Порошенко вместе с волонтерами привезли полный комплект видеонаблюдения для оснащения линии фронта.

Об этом сообщает официальный сайт политсилы.

Добровольцы привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения.

— 42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе, — отметил Петр Порошенко.

В общей сложности на средства разведки и видеонаблюдения собрали 2 миллиона гривен.

— Мы совместно собрали более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр. Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти делать свое дело вместе, — подчеркнул экс-глава государства.

Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский, который доставил оборудование на фронт, сообщил, что это снаряжена закрывает потребности уже третьего батальона.

— А потом мы передадим бригадный комплекс, который замыкает батальоны в единую систему наблюдения, позволяет оперативно принимать решения на всех уровнях, — рассказал депутат.

Он отметил, что из-за длительной запрет на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

— Эта система позволяет без лишнего подвергания опасности вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км линии фронта, — добавил Александр Погребиский.

Напомним, первомайские волонтеры и первоклассники одной из школ решили поздравить военнослужащих ВСУ и отправили им подарки на фронт.