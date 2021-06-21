Совет ЕС в понедельник продлил действие санкций, введенных в качестве реакции на незаконный захвата Крыма и Севастополя Российской Федерацией, на еще один год до 23 июня 2022 года.

Как передает Европейская правда, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В совете ЕС подчеркнули, что действующие ограничительные меры распространяются на целевой импорт в ЕС продуктов, производящихся на территории оккупированного Крымского полуострова, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

— ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права, согласно заявлению высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС 16 марта 2020, — говорится в заявлении

Санкции впервые были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Напомним, шесть государств-партнеров Евросоюза присоединились к решению Совета ЕС продлить на год санкции против Беларуси.