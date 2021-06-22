Парламентария из президентской фракции «Слуга Народа» Юрия Камельчука выбрали спикером по теме сovid passes and certificates на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европа. Однако еще пару месяцев назад нардеп плодил теории заговора о болезни.

О своем назначении парламентарий написал в своем Facebook.

— Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом, — попробовал себя в новом амплуа Юрий Камельчук.

При этом в декабре прошлого года в эфире телеканала сказал, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19, поскольку считает эту болезнь «выдуманной».

— У нас нет выводов, которым мы можем доверять. Выводы по вакцине, заслуживающих доверия, определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами — есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, кто-то говорит о 50%, некоторые считают нормальным 30% ... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что же она лечит и не вредит, — задавался вопросом парламентарий.

Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе в Украине, депутат назвал «ловушкой», а пандемию — сговором корпораций.

Напомним, Управление внутренней разведки Германии по защите конституции взяло под наблюдение часть движения против коронавирусных ограничений. Их подозревают в распространении фейковых сообщений и безосновательной конспирологии.