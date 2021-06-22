Избранный лидер Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину по рабочим вопросам уже завтра, 23 июня.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

Сообщается, что она проведет с Владимиром Зеленским беседу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.

— В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти, — сообщает администрация Зурабишвили.

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Грузию 25 мая встретился с главой грузинского оборонного ведомства Джуаншером Бурчуладзе. Министры подписали план сотрудничества между министерствами.