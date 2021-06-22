Избранный лидер Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину по рабочим вопросам уже завтра, 23 июня.
Об этом сообщает Грузия онлайн.
Сообщается, что она проведет с Владимиром Зеленским беседу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.
— В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти, — сообщает администрация Зурабишвили.
Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Грузию 25 мая встретился с главой грузинского оборонного ведомства Джуаншером Бурчуладзе. Министры подписали план сотрудничества между министерствами.
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Избранный лидер Грузии Саломе Зурабишвили посетит Украину по рабочим вопросам уже завтра, 23 июня.
Об этом сообщает Грузия онлайн.
Сообщается, что она проведет с Владимиром Зеленским беседу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.
— В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Президент Грузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти, — сообщает администрация Зурабишвили.
Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Грузию 25 мая встретился с главой грузинского оборонного ведомства Джуаншером Бурчуладзе. Министры подписали план сотрудничества между министерствами.