Российские дипломаты написали ряд возмущенных постов с требованием остановить учения НАТО в Черном море, запланированные на конец июня. Все, что они смогли вспомнить в качестве альтернативы, — формирование начала века.

Агрессивные «‎увещевания» сделало посольство РФ в США.

Дипломаты начали свое послание с подлогов и манипуляций: в сообщении говорится про «явно агрессивный характер» учений, которые якобы никак не способствуют безопасности в Черноморском регионе. Союзников Украины успели обвинить в «поощрении милитаристских настроений в Киеве».

После чего дипломаты РФ занялись шантажом и «призвали» США отказаться от проработки военных маневров на юге Украины вместе с ВМФ ВСУ.

В качестве позитивного примера в сообщении посольства указали военно-морскую группу Blackseafor, созданную в 2001 году по предложению Турции. В нее входили большинство региональных государств: от Румынии до Грузии.

Ранее сообщалось, что Украина в этом году проведет учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.