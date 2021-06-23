Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта» № 1520-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Документ регулирует меценатскую деятельности в сфере спорта, которая окажет положительное влияние на развитие физической культуры и спорта. Закон учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства, - отметили в Офисе Президента.

В частности, закон содержит определение понятий «меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта» и «меценатская помощь», а также определяет направления и виды такой деятельности. Это, в частности, обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта, материальная и иная помощь спортсменам, содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийским играм и участии в них и др.

Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или получателем меценатской помощи в интересах бенефициара. При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами.

Кроме того, закон определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта. В частности, это награждение меценатов государственными наградами и почетными знаками, содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах, предоставление льгот меценатам, поддержка организационных и информационных мероприятий, касающихся популяризации меценатской деятельности и т.п., отметили в ОП.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

До этого Владимир Зеленский публично подписал закон (№2194) о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который он назвал земельной конституцией.