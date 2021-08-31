Предприниматель, в третий раз установивший незаконную вывеску на фасаде здания «Детского мира» по улице Соборной в Николаеве, должен в течение 10 дней самостоятельно демонтировать рекламу.

Об этом сообщается на странице Департамента архитектуры Николаевского городского совета в Facebook.

В частности, письменное требование о самостоятельном демонтаже четырех рекламных средств планировали вручить владельцу указанного здания, однако он отказался получать документ, поскольку, по его словам, вывеску устанавливал арендатор помещения на втором этаже.

— К сожалению, представитель указанного магазина также отказался получать документы на демонтаж. Департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции пришлось снимать указанную самовольную рекламу принудительно уже дважды. Это уже третье требование на демонтаж самовольной рекламы, которым упорно пренебрегают, - сказано в сообщении.

Отмечается, что если предприниматель не уберёт рекламу самостоятельно течение 10 дней, то её демонтируют принудительно, а владельца обяжут покрыть все расходы.

Напомним, что в Николаеве на фасаде здания «Детского мира» по улице Соборной в пятницу, 20 августа, снова появилась огромная рекламная вывеска магазина обуви — в этот раз ее приклеили на окна, сразу за вывеской «Универмаг». Ранее её демонтировали сотрудники «антикоррупционного» департамента мэрии Николаева.