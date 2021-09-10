Депутатская комиссия по законности и гласности Николаевского горсовета инициирует отчет структурных подразделений мэрии, которые фигурируют в аудите бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года, проведенном управлением Южного офиса Госаудитслужбы.

Данную рекомендацию 10 сентября адресовали Департаменту внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и Департаменту финансов горсовета Николаева, передают НикВести.

Депутаты хотят получить алгоритм и порядок очереди отчета чиновников.

— Создается впечатление, что когда все СМИ обсуждают отчет, а депутатский корпус может его прочитать, изучить, но что дальше? Дальше мы должны понять, что об этом говорят чиновники, заслушать их, а потом принимать действия, награждать или наказывать. Или ломать ту структуру, которая существует, признавая ее неэффективной или малоэффективной. Не может существовать другой модели кроме обсуждения с депутатским корпусом. Можем, конечно, это рассматривать во время пленарного заседания сессии, но это будет чепуха. Поэтому Святелик и Ермолаев на следующее заседание по рассмотрению выводов Госаудитслужбы, — озвучила проект решения глава комиссии Елена Киселева.

Эту рекомендацию поддержали единогласно.

Вчера мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что совместно с Госаудитслужбой проведёт брифинг по результатам аудита городского бюджета за январь 2018 – март 2021 года.

Напомним, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен. В частности, в документе документе описаны следующие выводы: