Членам делегации РФ на сессии ПАСЕ запретили появляться на улицах Страсбурга, им позволено ходить только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Новые ограничения наложили из-за того, что в Европе не признают вакцину Спутник V, которой привиты представители России.

— В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи, — приводит газета слова российского сенатора.

Этот же сенатор пожаловался на «дискриминацию» и возмутился тем, что Европа до сих пор отказывается признавать продукт Кремля.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».