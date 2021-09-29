Игорь Негулевский, фото: Ян Доброносов

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский чаще всего среди остальных нардепов от Николаевщины голосует вразрез с позицией фракции «Слуга народа», в которую он входит.

Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции гражданской сети «ОПОРА» во вторник, 28 сентября, пишут НикВести.

Кроме того, нардеп Артем Чорноморов выступал против позиции своей политсилы в 15,6% случаев, Максим Дырдин – в 8,5%. Показатель Александра Пасичного составил 7,5%, Александра Гайду – 3,8%, а самое незначительное отклонение от мнения партии продемонстрировал Игорь Копытин – 3%.

Примечательно, что за два года работы в парламенте ни одного заседания комитетов не пропустили только три народных депутата от Николаевской области: Максим Дырдин, Артем Чорноморов и Игорь Негулевский. Александр Гайду посетил 96% заседаний, а Игорь Копытин и Александр Пасичный – по 95%.

Кроме того, Игорь Негулевский оказался единственным николаевским нардепом, взявшим в августе компенсацию за съем жилья из бюджета.

Напомним, в 2020 году ООО «София-Гранит», бенефициаром которой является народный депутат от «Слуги народа» Игорь Негулевский, получила 80,1 миллиона гривен за выполненные подряды из бюджетов разных уровней.

Также сообщалось, что весной водители десятков большегрузных автомобилей заблокировали трассу «Николаев-Благовещенское (Ульяновка)» в районе села Гурьевка. Они обвинили Игоря Негулевского в «крышевании» весовых комплексов. по словам протестовавших перевозчиков, Игорю Негулевскому «отданы» как минимум три управления «Укртрансбезопасности» — Одесское, Николаевское и Херсонское. Они заявили, что нардеп назначил во все три управления в качестве руководителей «своих» людей.

После этого он обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуациивокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.

Также весной экс-президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.

В апреле 2020 года в разгар кранатина Игорь Негулевский оказался среди нардепов, замеченных в столичном ресторане «Велюр», который принадлежит коллеге по фракции Николаю Тищенко. В тот же период Игорь Негулевский вместе с Николаем Тищенко обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который на тот момент проходил второе чтение в парламенте. Позже Игорю Неглувскому пришлось извиниться перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

Год назад Игорь Негулевский провез через все районы Николаевской области «булаву президента» - реквизит из сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, снятый студией «Квартал 95» в канун выборов президента Украины 2019 года.

Летом 2019 года Игорь Негулевский, выдвигаясь кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа», сравнил прошлый состав парламента со стадом овец и разогнал их.