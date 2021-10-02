Президент Владимир Зеленский оценивает работу партии «Слуга народа» за два года на «3 с плюсом» по 5-балльной шкале, а свою собственную — на 7-8 по 12-балльной.

Об этом Владимир Зеленский сказал в Трускавце на выездном заседании фракции «Слуга народа», передает корреспондент «Украинской правды».

Он отметил, что членам партии пока еще не хватате отпыта.

— Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене, — сказал он, оценв работу «слуг народа» в 3+.

Как изменился сам Владимир Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

— Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине, — сказал он.

Ранее сообащалось, что 2 октрября, на второй день «Большой фракции» в Трускавце, начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. На заседание приехал и президент Владимир Зеленский. Он назвал «внутрифракционным» вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

Отметим, что депутатам в Трускавце удалось собрать минимум 160 подписей за отставку Дмитрия Разумкова.

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.