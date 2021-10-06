Лидер фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева предлагает дополнить договоры на аренду земли заводом «Экотранс» обязательствами соблюдения экологических норм.

Такое предложение она озвучила на последней сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

На рассмотрение депутатов было вынесено три проекта решений о прекращении пользования участками земли, на которых находится завод «Экотранс», с ООО «Энерджитранстерминал» (ранее ООО «Ойлтранстерминал», и внесении в договоры нового арендатора — ООО «Экотранс». Речь идет о том, чтобы заменить в документах старого собственника на нового.

Елена Киселева предложила снять проекты с рассмотрения и разработать новый раздел договоров с «Экотрансом», посвященный соблюдению экологических норм, который обяжет предприятие работать в определенных рамках. По мнению депутата, если завод не будет соблюдать данные пункты договоров, горсовет сможет вынести его за черту Николаева.

Елена Киселева

— В данных проектах решений идет формальная замена стороны. Но формальная замена стороны сохраняется тогда, когда к этому мы подходим формально. В наличии сегодня действующих договор аренды, в который целесообразно внести много «предохранителей». И тогда, когда придет время для голосования, сторона которая пользуется участком, будет вынуждена выполнять условия, изложенные в договоре аренды по поводу экологического состояния предприятия. Мое предложение — простое: разработать приложения к договору аренды и вложить целый раздел «Экология» по поводу использования данного объекта. И если собственник не будет придерживаться норм, нам будет проще перейти к возможности вынесения предприятия за черту города, — сказала Елена Киселева.

В итоге депутаты сняли вопросы с рассмотрения сессии.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после перерыва возобновил работу маслоэкстракционный завод «Экотранс» — жители Заводского района пожаловалась, что шум и неприятный запах не исчезли.

Напомним, в Николаевской ОГА будут обжаловать решение суда, который отказал в отмене разрешения на выбросы завода «Экотранс».

Как известно, Управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА обратилось с иском в суд для аннулирования документа разрешительного характера на выбросы ООО «Экотранс», однако в июле 2021 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении данного иска.

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

В октябре 2020 года в рамках проведения досудебного расследования на предприятии прошли обыски. Специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».

В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.

Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличилась.

Также глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс» решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.