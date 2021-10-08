Видеоблогер Олег Мудрак заявил, что в Николаеве работают «придворные» проектанты, которые по указке заказчиков завышают сметы проектов, которые выполняются за счет бюджетных средств.

Об этом он сказал в своем видеоблоге на YouTube-канале.

Олег Мудрак отметил, что разработка всех масштабных проектов в городе достаются 2-3 предприятиям, которые соглашаются «сотрудничать» со структурными подразделениями мэрии и завышать цены в сметах.

— Когда ты начинаешь анализ такой сметы, глаза на лоб лезут. Потому что рядовые покупные изделия, из которых состоит весь объем работы, стоят в 3-4-5 раз выше, — сказал он.

Олег Мудрак задался вопросом, как можно изменить сложившуюся, по его мнению, ситуацию. При этом он напомнил, что в несколько лет назад в Николаеве создали департамент финансового контроля и противодействия коррупции, который, по его словам, занимается только сносом будок и рекламы.

— Никак. Потому что ситуация сегодня крайне выгодна, чтобы раздуть проектно-сметную документацию и показать те самые несуразные цифры. Но в Николаевском городском совете паре лет назад был создан громкий департамент с громким длинным названием, но в простонародье его называют «антикоррупционный департамент», который возглавляет господин Ермолаев. К слову сказать, департамент из 19 человек проедает в год больше 10 миллионов в виде зарплат, надбавок, премий, оздоровительных, отпускных и прочей галиматьи, на которую падок сегодня местные чиновник. Чем занимаются они? А занимаются они ударно сносом ларьков и рекламной мишуры, которую да, наверное, надо сносить, но для этого не нужно создавать департаменты. Для этого достаточно было бы господину Ермолаеву быть руководителем отдела очистки в составе Департамента ЖКХ, получать скромную зарплату средненького чиновника и со своей командой сносить и краном вывозить ларьки. В то самое время, когда само название департамента говорит, что департамент должен контролировать все процессы, связанные с деньгами, — сказал он.

По словам Олега Мудрака, этого с момента создания департамента и по сегодняшний день ни разу сделано не было. Он предложил мэру Николаева Александру Сенкевича изменить сеть прохождения документов, которые касаются тендеров, включив в нее тот самый антикоррупционный департамент.

— Он в этой цепи должен быть конечным звеном, которое со своими экономистами проверяет каждую смету, которая, например, превышает 500 тысяч гривен на выполнение тех или иных работ. И, проверяя среднерыночные цены, должны фиксировать, соответствует ли им смета, или красиво «заворачивать» придворного проектанта, — добавил блогер.

По его мнению, конечные подписи Андрея Ермолаева и экономистов департамента, который он возглавляет, должны быть обязательным условием объявления тендера на выполнение работ.

Ранее видеоблогер Олег Мудрак возмутился решению городской власти Николаева повысить налоговую ставку для жителей города.