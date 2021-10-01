Видеоблогер Олег Мудрак возмутился решению городской власти Николаева повысить налоговую ставку для жителей города.

Такое мнение он высказал в своем видеоблоге «Непрозорро» в YouTube.

Как известно, аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял около 2,6 миллиарда гривен. В связи с этим городская власть предложила повысить ставки местных налогов.

— Радостная новость для нашего руководства города, которое решило нам с вами поднять местные налоги и сборы, их там порядка под сто, из самых распространенных: налог на землю, налог на недвижимое имущество, а именно на квартиры. Наш городской голова заявил об этом не сам, он это аккуратно «сказал» через своего первого заместителя Виталия Лукова. Тот пытается нам развернуть ситуацию так, что вроде бы не будет какая-то катастрофическая величина. Меня удивляет, как распоряжаются нашими с вами деньгами. Как показала Госаудитслужба, город «профукал» 2,6 миллиарда гривен в связи с тем, что местная власть не поднимала ставки на земли для бизнеса. Так сказать, свои интересы решали по старым ставкам, – сказал Олег Мудрак.

Он также обратил внимание, что повышение ставок местных налогов предлагается ввести с января 2023 года.

– Кто не платил налоги так и не будет платить, все дыры, которые искусственно образовываются в бюджете мы, законопослушные горожане, будем закрывать. Смотрите, как красиво нас убаюкивает первый вице-мэр Луков: «Не переживайте слишком долгая процедура принятия, местные налоги и сборы повысят с 1 января 2023 года». А что будет 1 января 2023 года, а может быть мы будем уже не в «красной зоне», а в «чёрной зоне»? Никто этих моментов предположить не может, но процедура начата, – сказал Олег Мудрак.

Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».