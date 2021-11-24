Депутат Николаевского облсовета Алена Карая упрекнула коллег в том, что они потратили деньги налогоплательщиков на планшеты и флаг в сквере «Юных героев» вместо того, чтобы выделить их COVID-больницам.

Свою позицию она озвучила на заседании сессии облсовета в среду, 24 ноября, которая проходила в режиме видеоконференции, пишут НикВести.

Депутат отреагировала на то, что все неиспользованные средства областного бюджета, которые могли направить на софинансирование проектов громад, забрали для того, чтобы выделить их ковидным больницам.

Алена Карая

Алена Карая возмутилась тем, что в начале года облсовет нашел 5 миллионов гривен на флаг-гигант в сквере «Юных героев», а также деньги на планшеты для депутатов, при этом не заложив средства на финансирование медицины.

— Дорогие мои коллеги! Я надеюсь, что вам всем удобно работать на планшетах, купленных за средства налогоплательщиков. Я думаю, что у каждого из вас есть бумага, есть принтер и возможность распечатывать те материалы, которые вам необходимы. К сожалению, я хочу обратиться через эту трансляцию к своим жителям Новобогдановки, которые не получат финансирование на свою школу, потребности из-за того, что эти деньги будут направлены на COVID. Ведь мы с начала года «не знали», что COVID все еще с нами. И нельзя было спланировать это финансирование в начале года. Потому что в начале года мы были очень заняты дебатами по флагу. Так вот, дорогие мои коллеги, я вам этот флаг буду до конца каденции вспоминать. И мне очень стыдно, что на флаг у нас нашлись деньги, на планшеты у нас нашлись деньги, а на COVID мы снимаем, скребем по сусекам, как говорится, — сказала Алена Карая.

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