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Миколаївські борці виграли 14 нагород на чемпіонаті України з боротьби серед осіб з порушеннями слуху

Миколаївські борці на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські борці на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські борці здобули 14 нагород на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

9-12 жовтня у місті Хмельницький проходив чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед осіб з порушеннями слуху.

У змаганнях взяли участь представники 10-ти областей України та міста Києва. За підсумками змагань миколаївські борці здобули 14 нагород.

Греко-римська боротьба — 7 нагород:

  • Володимир Спинул — перше місце
  • Андрій Косов — перше місце
  • Віктор Антипенко — друге місце
  • Олексій Довзий — друге місце
  • Данило Панасенко — друге місце
  • Микита Латюк — третє місце
  • Артем Кухта — третє місце

Вільна боротьба — 7 нагород:

  • Віктор Антипенко — перше місце
  • Володимир Спинул — друге місце
  • Микита Латюк — друге місце
  • Сергій Классен — друге місце
  • Олексій Довзий — друге місце
  • Павло Кравченко — третє місце
  • Кирило Кузовкин — третє місце

Переможці змагань будуть представляти Україну на Дефлімпійських іграх 2025 року.

Раніше повідомлялося, що миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу.

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