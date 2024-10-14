Миколаївські борці виграли 14 нагород на чемпіонаті України з боротьби серед осіб з порушеннями слуху

Миколаївські борці на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські борці здобули 14 нагород на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

9-12 жовтня у місті Хмельницький проходив чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед осіб з порушеннями слуху.

У змаганнях взяли участь представники 10-ти областей України та міста Києва. За підсумками змагань миколаївські борці здобули 14 нагород.

Греко-римська боротьба — 7 нагород:

Володимир Спинул — перше місце

Андрій Косов — перше місце

Віктор Антипенко — друге місце

Олексій Довзий — друге місце

Данило Панасенко — друге місце

Микита Латюк — третє місце

Артем Кухта — третє місце

Вільна боротьба — 7 нагород:

Віктор Антипенко — перше місце

Володимир Спинул — друге місце

Микита Латюк — друге місце

Сергій Классен — друге місце

Олексій Довзий — друге місце

Павло Кравченко — третє місце

Кирило Кузовкин — третє місце

Переможці змагань будуть представляти Україну на Дефлімпійських іграх 2025 року.

Раніше повідомлялося, що миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу.