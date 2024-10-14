Миколаївські борці виграли 14 нагород на чемпіонаті України з боротьби серед осіб з порушеннями слуху
-
- Альона Коханчук
-
•
-
16:11, 14 жовтня, 2024
-
Миколаївські борці здобули 14 нагород на чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед осіб з порушеннями слуху.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
9-12 жовтня у місті Хмельницький проходив чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед осіб з порушеннями слуху.
У змаганнях взяли участь представники 10-ти областей України та міста Києва. За підсумками змагань миколаївські борці здобули 14 нагород.
Греко-римська боротьба — 7 нагород:
- Володимир Спинул — перше місце
- Андрій Косов — перше місце
- Віктор Антипенко — друге місце
- Олексій Довзий — друге місце
- Данило Панасенко — друге місце
- Микита Латюк — третє місце
- Артем Кухта — третє місце
Вільна боротьба — 7 нагород:
- Віктор Антипенко — перше місце
- Володимир Спинул — друге місце
- Микита Латюк — друге місце
- Сергій Классен — друге місце
- Олексій Довзий — друге місце
- Павло Кравченко — третє місце
- Кирило Кузовкин — третє місце
Переможці змагань будуть представляти Україну на Дефлімпійських іграх 2025 року.
Раніше повідомлялося, що миколаївський боксер Максим Зіневич здобув перемогу на Кубку України з боксу.
Останні новини про: Спорт