В Украине создадут новые военные базы. Они будут находиться в Бердянске и Очакове.
Об этом в своем выступлении в Верховной Раде рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, развитие флота – один из приоритетов приоритетов Минобороны.
– Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством, — сказал он.
Кроме того, Резников добавил, что в Минобороны планируют создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).
– Структурно оно будет содержать часть, которая будет производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. А также часть, которая будет отвечать за обеспечение: питание, топливо, вещевое обеспечение и другое, отметил глава Минобороны.
Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США.
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В Украине создадут новые военные базы. Они будут находиться в Бердянске и Очакове.
Об этом в своем выступлении в Верховной Раде рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, развитие флота – один из приоритетов приоритетов Минобороны.
– Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством, — сказал он.
Кроме того, Резников добавил, что в Минобороны планируют создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).
– Структурно оно будет содержать часть, которая будет производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. А также часть, которая будет отвечать за обеспечение: питание, топливо, вещевое обеспечение и другое, отметил глава Минобороны.
Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США.