В Украине создадут новые военные базы. Они будут находиться в Бердянске и Очакове.

Об этом в своем выступлении в Верховной Раде рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, развитие флота – один из приоритетов приоритетов Минобороны.

– Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством, — сказал он.

Кроме того, Резников добавил, что в Минобороны планируют создать аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA).

­– Структурно оно будет содержать часть, которая будет производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. А также часть, которая будет отвечать за обеспечение: питание, топливо, вещевое обеспечение и другое, отметил глава Минобороны.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что нынешнее наращивание военного присутствия России около украинских границ связано с предстоящей встречей лидеров России и США.