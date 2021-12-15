Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Добровская заявила, что их политическая сила не занимается кураторством Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Об этом депутат сказала в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Глава фракции «ОПЗЖ» в городском совете Артем Ильюк озвучил мнение, что работа Департамента – это зона ответственности представителей партии «Слуга народа».

— Надо взять Департамент энергоэффективности, полностью его ликвидировать и просто убрать эти дублирующие функции. А кто может это сделать, если есть политические договоренности, которые передались из того созыва этому? Я считаю и вижу, что это направление курируют «слуги народа». Это их зона ответственности. Уже немного подзабылось, но они с самого начала они ходили, отстаивали, – сказал Артем Ильюк.

Однако Татьяна Домбровская опровергла такое заявление, заявив, что это направление курирует представитель городского головы – вице-мэр Николаева Дмитрий Лазарев.

— Нет, это не «слуги народа». Это кандидатура Александра Федоровича, это заместитель городского головы, – сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, в феврале 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о планах назначить на должность директора Департамента энергоэффективности бывшего руководителя избирательного штаба кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. Сам Денис Денисенко сообщил, что городской голова дал ему испытательный срок в 100 дней.

Тогда же глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская взяла на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности.

В конце марта 2021 года глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев». В то же время Татьяна Домбровская заявила о готовности поклясться на Библии, что не имеет никакого личного финансового интереса в оконных работах по ремонту откосов в многоэтажных домах.

Спустя месяц городской голова Александр Сенкевич сообщил, что руководство Департамента энергетики и изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы. Речь шла о реконструкции 42,4 гектаров парка с административным зданием. На тот момент не было проектной документации для этих объектов, а потому стоимость их реализации была неизвестна. Согласно действующей целевой программе, вопрос реконструкции парка относится к компетенции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В то же время Татьяна Домбровская заявила, что пока что не знает, как именно будет реконструирован парк Победы, которым решил заняться Департамент энергетики.

Помимо этого, члены планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рекомендовали сессии горсовета не согласовывать передачу парка Победы, который находится на балансе Департамента ЖКХ, на баланс Департамента энергетики и энергосбережения.

Позже Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете и написал заявление об увольнении с должности директора Департамента энергетики и энергосбережения. По словам Татьяны Домбровской, такое решение он принял из-за того, что депутаты пятый месяц не выделяют средства на финансирование целевой программы Департамента.

Отметим, что Департамента энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», главой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Сегодня же директором Департамента энергетики Николаевского городского совета является Владимир Алексеев. В то же время работу Департамента курирует заместитель городского головы Дмитрий Лазарев.