Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская не знает пока что, как именно будет реконструирован парк Победы, которым решил заняться Департамент энергетики, ответственность за работу которого она взяла на себя.

В комментарии НикВести политик рассказала, что реконструировать парк хотят не за бюджетные деньги. По ее словам, инвестировать в реконструкцию парка изъявили желание уже несколько бизнесменов, в том числе и из других регионов Украины.

— Пока я ничего не могу сказать, что мы будем строить. Мне лично звонили многие бизнесмены, которые готовы вкладывать в развитие парка. На сегодня не стоит вопрос, чтобы в парк привлекать бюджетные деньги. Наоборот, больше сделать упор на привлечение средств извне. Какой тут будет проект, сейчас сказать не готова. В любом случае мы будем слушать жителей Николаева. Мы будем их согласовывать с городом. Я тоже живу в этом городе и мне не безразлично. Наши люди должны получать удовольствие, гуляя по городу, а не возмущаться, - сказала Татьяна Домбровская.

При этом, она отметила, что если вопрос реконструкции парка таки передадут департаменту энергетики, то будут проведены соответствующие общественные слушания по тому, что горожане хотят видеть в этом парке.

— Если парк Победы передадут департаменту, то считаю, что обязательно нужно проводить общественные слушания и спрашивать жителей: что хочет город, и как мы видим дальнейшее развитие этого парка, - добавила Татьяна Домбровская.

Недавно городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что руководство Департамента энергетики и энергоэффективности изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Речь идет о реконструкции 42,4 гектаров парка с административным зданием. На данный момент нет проектной документации для этих объектов, а потому стоимость их реализации неизвестна. Согласно действующей целевой программе, вопрос реконструкции парка относится к компетенции Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ранее заявляла, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.

О планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили еще в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.

В 2019 году состоялся конкурс Ukrainian Urban Awards, в котором в номинации «Урбанистическое пространство и ландшафт/Нереализованный проект» победил проект «Николаевский Парк Победы» одесского архитектора Ильи Темнова и компании «M3 architects».