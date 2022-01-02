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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил повторные торги на капитальный ремонт дождевого коллектора в микрорайоне Лески.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

После несостоявшихся из-за отсутствия участников торгов на ремонт коллектора №18, Департамент ЖКХ объявил повторный тендер. Ориентировочная стоимость работе — 7 миллионов 501 тысяча гривен. Подрядчик должен будет закончить работы до 1 июля 2022 года.

Согласно тендерной документации, работы будут проводить на участке по улице Белая и улице Генерала Карпенко. Для этого придется вырубить деревья, которые, как указывается в документе, сухостойные. Взамен предусмотрено озеленение после завершения работ — высадка 269 кустов и деревьев.

В техзадании, в частности, отмечается, что кирпичные смотровые канализационные колодцы заменят на железобетонные, обустроят бетонные колодцы и проложат трубы. После ремонт коллектора подрядчик должен будет обустроить тротуары и дорожки.

Отметим, что на данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 17 января 2022 года.

Напомним, что в Николаеве планируют реконструкцию коллектора по проспекту Центральному в районе остановки «Дормашина».

В июне после очередных подтоплений Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины. А недавно во время обследования данного коллектора нашли незаконные врезки.

При этом, глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район «Дормашины» постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.