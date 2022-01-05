Силовые ведомства Казахстана завтра, 6 декабря, намерены провести спецоперацию и вернуть контроль над бывшей столицей Алматы, которая в ходе сегодняшних протестов перешла в руки демонстрантов. Правоохранители готовы применить против собственных граждан огнестрельное оружие и открыть огонь на поражение.

Об этом узнал KazTAG из собственных источников.

В четверг, 6 декабря, Национальная гвардия, полиция и военнослужащие попытаются вернуть под свое управление центр Алматы, который они потеряли в ходе сегодняшних стычек с оппозиционно настроенными казахами. При этом весь протест приравняли к мародерам.

— Сообщается о планируемой с утра 6 января масштабной зачистке Алматы от мародеров и зачинщиков беспорядков, — пишет издание.

Однако первые выстрелы слышаться уже сейчас. Из-за разницы в часовых поясах, в Казахстане наступает утро 6 декабря, силовики теснят протестующих в Алматы и пробиваются к центру. Местных жителей предупредили об угрозах и рекомендовали не появляться на улице.

— Силовики приступают к активной фазе зачистки Алматы от преступных элементов, — в таких формулировках пишут о происходящем местные СМИ.

Ряд источников сообщают, что по протестующим ведут огонь наповал. По непотвержденным данным, от действий местных силовиков мог погибнуть ребенок.

— Отчетливо видна фигура лежащего, небольшой комплекции, женщины или ребенка, и все это под аккомпанемент беспорядочной стрельбы казахстанский войск, входящих в Алматы, — пишет ресурс Readovka.

Паралельно в Казахстане проходит массовая зачистка бюрократического аппарата. Своих постов лишаются очень высокопоставленные чиновники. В частности, в короткие сроки на замена кадров затронула главу местных спецслужб (Комитет национальной безопасности) и его заместителей, поменяли и начальника президентской охраны.

В казахских сетях также распространяются видео, на которых, предположительно, зафиксированы погибшие протестующие. Не некоторых телах заметны пулевые ранения. Одну из записей публикует издание KazTAG.

Демонстранты пришли и к российским пропагандистам, устроив поджог в офисе местной редакции «Первого канала».

— Техническая служба телеканала делает все возможное, чтобы восстановить вещание, — отметили в пресс-службе телеканала.

А «Медиазона.Центральная Азия» сообщает о двух погибших в стычках с протестующими военных, которые якобы отбивали захваченный ранее аэропорт Алматы.

Заявление о потерях опубликовало и МВД Казахстана. По официальным данным, за 5 декабря в стране жизни лишись якобы 8 человек, больше 300 получили ранения различной степени тяжести.

— Пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения — правоохранителей, медиков, а также простых жителей, в том числе пожилых людей. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения. Погибло восемь, — из сводки по погибшим от властей Казахстана.



Сегодня вечером стало известно о том, что члены ОДКБ одобрили ввод войск в Казахстан по запросу действующего президента Токаева.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.



