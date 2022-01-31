Депутат Николаевского областного совета сомневается в необходимости КП «Николаевский международный аэропорт» из-за череды проблем с рейсами.

Такое мнение он опубликовал на своей странице в Facebook, комментируя недавнюю ситуацию в николаевском аэропорту, где 30 января не смог приземлиться рейс из Стамбула.

В частности, Руслан Нерода решил отследить всю хронологию николаевского аэропорта, задаваясь вопросами: «А он вообще нужен? Почему он такой проблемный?».

Депутат вспомнил времена, когда международный аэропорт Николаева был «глубоко убыточным предприятием» и назвал идею возобновить его работу «политическим проектом» экс-главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

— Когда-то, кажется, экс-нардеп Макарьян высказал идею о том, что наш аэропорт можно возродить. Эту идею подхватил экс-губернатор ОГА Савченко. В итоге, он записал себе все заслуги по запуску аэропорта и презентовал его исключительно как свою собственную идею. На тот момент это было глубоко убыточное предприятие, разваленное и разворованное. И уже никто не верил, что из Николаева можно будет когда-то полететь. Очевидно, что это был политический проект и Савченко нужно было показать что он «может». Ну и он приступил к делу, – написал Руслан Нерода.

Он рассказал, что тогда финансирование аэропорта на го возрождение возложили на бюджеты районов Николаевской области.

— Нагнул сначала облсовет на выделение огромной суммы денег. До этого провернули хитрый ход и создали новое юрлицо без долгов, чтобы вывести имущество из-под ареста. Так удалось запустить предприятие юридически. Потом собрали огромную сумму по всем городам и районам области. Тут не обошлось без скандалов. Бюджеты районов только увидели какие-то деньги после децентрализации и тут каждому повесили сумму на аэропорт. Я помню, что Николаевскому району, где я был депутатом в райсовете, нужно было выделить 500 тысяч гривен. При том что у нас было своих куча незакрытых вопросов и бюджета катастрофически не хватало. Но Савченко и его команда умели нагибать, убеждать, пугать, уговаривать и глав РДА и депутатов. В итоге практически все деньги выделили, хотя и кричали, что их нет, – рассказал Руслан Нерода.

Далее депутат рассказал о реконструкции здания аэровокзала, которым занималась строительная компания «Жилпромстрой-8», директором которой является Григорий Стерпул. Он напомнил, что на сегодняшний день до сих пор идет судебный процесс.

— Затем каким-то чудом обдурили строительную компанию Стерпула, который поверив в благой проект побежал вкладывать деньги в ремонт аэровокзала. Потратил несколько десятков миллионов, после чего ему сообщили что деньги давать за ремонт никто не собирается. И до сих пор это дело в судах. В это же время застрелился глава аэропорта, летчик-герой Украины Волошин, а следующий глава аэропорта Галайко понёс дань Савченко и был показательно схвачен правоохранительными органами и поехал в СИЗО. В общем тогда аэропорт казался не предприятием, а исчадием ада, приносящим только боль, горе и проблемы, – добавил депутат облсовета.

Далее Руслан Нерода рассказал о назначении Федора Барны директором николаевского аэропорта.

— В этот момент, главой назначили депутата облсовета Федора Барну, печально известного в Николаевском районе, где против него выходили на митинг люди. По другим, правда, земельным вопросам. И тогда казалось что все... теперь эпопея с аэропортом точно похоронена и все эти сотни миллионов гривен просто проср..ли. Но каким-то чудо образом шаг за шагом, год за годом, самолёт за самолётом аэропорт таки полетел. Правда направления все ещё были скромные: Турция, Египет, редко Киев. Все ещё требовались огромные суммы на ремонты и содержание, и эти рейсы не окупали затрат, – рассказал Руслан Нерода.

После чего он вспомнил слова действующего губернатора Николаевщины Виталия Кима, который заверил депутатов, что в 2021 году аэропорт включат в госпрограмму развития, однако на сегодняшний день точной информации об этом нет.

— Но свет в конце тоннеля был. И после прихода нового губернатора Кима и нового депутатского корпуса вопрос «что делать с аэропортом» встал ребром. И на одной из первых сессий облсовета Виталий Александрович Ким заявил, что аэропорт вот-вот попадёт в госпрограмму и заживёт новой жизнью. Для этого надо выделить ещё 5 миллионов гривен из областного бюджета и с марта (2021) у аэропорта начнётся новая жизнь. Мы выделили. Но новая жизнь не началась. Федора Барну «попросили» из аэропорта, назначили очередного и.о., который сразу же пришёл на сессию просить разрешения брать кредит на зарплату. Недавно нам радостно и главное торжественно презентовали 50-летнюю развалюху – самолёт, на котором можно полететь в Киев и сказали, что мы опять пролетели мимо госпрограммы и снова нужны будут деньги на аэропорт из местных бюджетов (городского, областного?). А сегодня (30 января, – прим.) очередной самолёт не рискнул приземлиться в николаевском аэропорту, – добавил Руслан Нерода.

В завершение Руслан Нерода поинтересовался у жителей Николаева и области, нужно ли дальше вкладывать бюджетные деньги на развитие аэропорта, только для того, чтобы «состоятельные люди летали отдыхать на курорт не из Одессы или Херсона, а рядом с домом».

— Резюмируем. К сожалению сотни миллионов бюджетных денег вкинуты в николаевский аэропорт как в ненасытную топку. Никаких вменяемых планов, программ развития аэропорта никто не показывал и не показывает. Нет ясности, будут ли полёты приносить доход, а не убытки. Суд на 40 миллионов гривен Стерпулу аэропорт таки проиграл и вынужден будет отдавать, скорей всего. При этом летать (если конечно все хорошо складывается) из аэропорта очень комфортно и удобно. Сам испытал на себе раза три. По слухам наша взлетная полоса лучше и перспективней чем в соседних аэропортах. Но этот бесконечный негатив и неопределённость просто убивает. Так что думают сами жители и избиратели Николаевской области о всей этой эпопее? Стоит ли дальше заниматься развитием этого предприятия, которое никак не запустится. Или властям нужно принять жесткое волевое решение и закончить проект «аэропорт» чтобы не тратить бесконечно общие деньги на полёты для состоятельных людей. А сейчас это именно так и происходит: скидывается вся область, чтобы несколько сотен человек полетели отдыхать на курорт не из Одессы или Херсона, а рядом с домом. Ведь даже добраться до аэропорта кроме как на такси или личном транспорте невозможно. Какие мысли?, – подытожил Руслан Нерода.

Напомним, что после смены руководства Николаевского международного аэропорта, исполняющий обязанности директора Пётр Кызым попросил облсовет разрешить аэропорту открыть кредитную линию и овердрафт под залог своего имущества. Он сообщил, что эти деньги необходимы на выплату заработной платы работникам аэропорта, однако депутаты не поддержали такую идею. В то же время Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявлял, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт». Такое мнение озвучивала и глава областного совета Анна Замазеева. В декабре 2021 года депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие аэропорта.

Тогда же стало известно, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.

Напомним, глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию. В то же время она попросила у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие аэропорта.

Позже губернатор Виталий Ким поделился, что николаевскому аэропорту предварительно согласовали включение в государственную программу развития аэропортов 2022 года. Предприятие выполнило технические условия для получения 200 миллионов гривен из государственного бюджета — на развитие.