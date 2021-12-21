Николаевский облсовет не дал коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» разрешение на открытие кредитной линии и овердрафт под залог имущества.

Данный проект решения был рассмотрен на сессии 21 декабря, но не набрал достаточного количества голосов, передают НикВести.

Глава областного совета Анна Замазеева предложила депутатам поддержать вопрос, после чего поставила его на голосование. В итоге проголосовали «за» 27 депутатов, 4 были против, столько же — воздержались, 21 депутат не голосовал.

Напомним, глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию.

Ранее сообщалось, что областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» выйдет на самоокупаемость при условии обслуживания не менее трех рейсов в день.

Как известно, 14 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.