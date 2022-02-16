Сегодня, 16 февраля, в День единения гостей Николаевской области на въезде в регион в Первомайском районе встречал оборванный флаг Украины.

Об этом сообщают НикВести в Telegram.

Судя по видео, которое есть у редакции, флагшток с государственным символом находится на границе Николаевской области вдоль трассы Н-24 «Благовещенское — Николаев».

«Так Николаевская область встречала гостей в День единения. Видимо, какой флаг был, такой и подняли», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в среду, 16 февраля, сотни жителей Николаева пришли в сквер «Юных героев», чтобы принять участие в поднятии флага по случаю Дня единения украинского народа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозировали российское вторжение.