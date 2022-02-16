В среду, 16 февраля, сотни жителей Николаева пришли в сквер «Юных героев», чтобы принять участие в поднятии флага по случаю Дня единения украинского народа.

Об этом сообщают НикВести.

В мероприятии приняли участие глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Горожане принесли с собой сине-желтые ленточки, флаги Украины, а также крымскотатарские флаги.

Возле флагштока исполнили гимн Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозировали российское вторжение.

— В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — отметил президент.

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