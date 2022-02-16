В среду, 16 февраля, сотни жителей Николаева пришли в сквер «Юных героев», чтобы принять участие в поднятии флага по случаю Дня единения украинского народа.
Об этом сообщают НикВести.
В мероприятии приняли участие глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Горожане принесли с собой сине-желтые ленточки, флаги Украины, а также крымскотатарские флаги.
Возле флагштока исполнили гимн Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозировали российское вторжение.
— В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — отметил президент.
Предлагаем нашим читателя фоторепортаж, автор фото: Вячеслав Тешнер.
В среду, 16 февраля, сотни жителей Николаева пришли в сквер «Юных героев», чтобы принять участие в поднятии флага по случаю Дня единения украинского народа.
Об этом сообщают НикВести.
В мероприятии приняли участие глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Горожане принесли с собой сине-желтые ленточки, флаги Украины, а также крымскотатарские флаги.
Возле флагштока исполнили гимн Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозировали российское вторжение.
— В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — отметил президент.
Предлагаем нашим читателя фоторепортаж, автор фото: Вячеслав Тешнер.