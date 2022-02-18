Руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов предложил переоборудовать подвалы кирпичных 9-этажек под бомбоубежища.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он указал, что в Николаеве нет достаточного количества бомбоубежищ для того, чтобы разместить в них всех жителей города, поэтому необходимо искать альтернативу.

— Количества бомбоубежищ, которое есть у нас в Николаеве, реально не хватает для того, чтобы удовлетворить те нужды, которые есть. На примере Ингульского района могу сказать. Есть улица Космонавтов, есть баштанский рынок есть остановка Смазочная – на этом промежутке территории, а это достаточно большой жилой массив, есть только два бомбоубежища, которые находятся на Смазочной возле пятиэтажных домов. Больше бомбоубежищ нет, – сказал Никита Плеханов.

Никита Плеханов предложил использовать в качестве бомбоубежищ 9-этажные кирпичные дома.

— Я вижу решение проблемы следующим образом. Уже начали по этому пути идти, но оно ещё, скажем так, вялотекуще налаживается. У нас есть кирпичные дома, там есть подвалы. фактически, нам не нужно полноценное бомбоубежище – нам нужно место, которое поможет пережить несколько часов, когда происходит какой-то обстрел. Эти все подвалы можно задействовать как временное укрытие. Мы говорим сейчас о кирпичных 9-этажках, которые достаточно крепкие и могут выдержать такие моменты, потому что панельные дома не предусмотрены. Хрущевки тоже строились, скажем так, по упрощенный и быстрой технологии, – сказал Никита Плеханов.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич с иронией констатировал, что в случае обстрела города из залповых установок возможности укрыться в бомбоубежищах не будет.

Как оказалось, 65% бомбоубежищ в Николаеве непригодны для использования. Всего в городе насчитывается 222 убежищ, из которых 145 – нельзя использовать и только 20 содержатся без нарушений. Помимо этого в 70 бомбоубежищах города отсутствует фильтровентиляционное оборудование – на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

В частности, в Корабельном районе из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. На территории Ингульского района 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию. А большинству жителей Намыва в Заводском районе вовсе негде прятаться – там отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

Ранее заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.