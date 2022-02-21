Американское посольство в РФ выступило с предупреждением о террористических рисках для граждан США в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Axios.

Дипломаты заявили, что в России довольно высокая угроза терроризма, жертвами которого могут стать люди с американским гражданством.

— По сообщениям СМИ, имеют место угрозы нападения на торговые центры, вокзалы и станции метро, другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной, — сказано в сообщении.

Дипломатические сотрудники призвали рядовых амекаринцев «избегать скопления людей», «пересмотреть свои личные планы безопасности», «иметь при себе надлежащее удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой» и разработать план эвакуации за пределы РФ.

Напомним, боевики «ЛНР» развернули свою артиллерию в сторону села Лобачево в 24 километрах от Луганска и открыли огонь по населенному пункту, который находится под их контролем.