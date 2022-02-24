Назначенная на четверг, 24 февраля, сессия Николаевского городского совета не состоится.

Об этом сообщил источник НикВести в УСБУ в Николаевской области.

Отмечается, что данное решение приняли по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что чиновникам и депутатам местных советов в Николаевской области начали приходить смс-сообщения с российского номера.