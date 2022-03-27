Американский актер Шон Пенн, дважды лауреат премии «Оскар», призвал участников бойкотировать награждение, если Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут возможности выступить на церемонии, и пообещал расплавить свою награду, если так случится.

Об этом говорится в заявлении актера, который ныне находится в Варшаве, обнародованное CNN.

— Нет ничего лучшего, что может сделать киноакадемия, как предоставить ему (Президенту Зеленскому, — прим.) возможность обратиться ко всем нам. Он тот человек, который разбирается в фильмах и имеет собственную очень долгую и успешную карьеру... Если этого не произойдет, это будет самый печальный момент в истории Голливуда, — отметил Шон Пенн.

Актер считает, что выступление Зеленского перед номинантами на «Оскар» и участниками церемонии награждения может и должно стать выражением решительного протеста Американской академии против действий россии относительно Украины.

— Я молюсь, чтобы так произошло. Если же этого не произойдет, когда вернусь, публично расплавлю свою награду, — заверил Шон Пенн.

Он также призвал других участников церемонии бойкотировать ее в случае, если Президенту Украины не дадут возможности выступить.

Актер сообщил, что встречался с Президентом Зеленским за день до начала вторжения и еще раз после вторжения и всячески поддерживает Украину. Шон Пенн в эфире телеканала рассказал о разрушении, гуманитарном и миграционном кризисе, который вызвала российская вооруженная агрессия против Украины, и выразил безоговорочную уверенность в победе Украины.

Ранее американская актриса Эми Шумер, которая будет ведущей церемонии «Оскар», предложила организаторам пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед участниками награждения. В Американской академии киноискусства пока не объявили окончательное решение. Церемония состоится в ночь с 27 на 28 марта.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.