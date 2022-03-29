Украинские агрохолдинги начали отыгрывать акции на мировой бирже, несмотря на затяжную войну и потерянную от российских обстрелов продукцию, а также невозможность начать посевную во многих областях, где идут боевые действия.

Об этом пишет Forbes.ua.

После начала вторжения несколько крупнейших агрохолдингов Украины потеряли в цене: Кернел (-31%), Астарта (-19%) и МХП (-43%). Однако российские агрохолдинги оказались почти уничтожены. Так, расписки одной из самых больших агрокомпаний РФ Русагро обесценились на 97% в сравнении с показателями до войны.

Тем временем акции украинских компаний начали показывать умеренный рост уже и после войны.