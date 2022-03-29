Российские оккупанты отдают приказы «сравнять с землей» мирные населенные пункты – такие разговоры захватчиков перехватила СБУ в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченные разговоры оккупантов;

— СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев, – сообщили в СБУ.

В частности, на перехваченном разговоре в Тростянце слышны разговор двух офицеров оккупационной армии с позывными «Венец» и «Ратник».

По данным СБУ, «Венец» – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. «Ратник» – его подчиненный, командир одного из подразделений.

— Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны, – сказал оккупант Евгений Журавлев.

В свою очередь, «Ратник» ответил, что «…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас снова обидятся и будут работать». Оккупант посетовал, что воины ВСУ уже поливали их огнем за уничтоженные жилые кварталы.

На это командир захватчика дал указание уничтожить еще два украинских села.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.