Похороны украинского войска во Львове/ВВС Украина

В ходе войны России против Украины украинская сторона понесла немаленькие потери в личном составе среди военнослужащих, хотя они гораздо меньше, чем у РФ.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью «ВВС Украина».

В частности, он объяснил, почему Украина почти не называет потери личного состава в войне против России.

— Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны… Потому что ни одна армия мира не называет свои потери во время войны. Это просто запрещено. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику оценить эффективность его действий, — отметил Алексей Арестович.

При этом, по его словам, называя свои потери, российская сторона лжет.

— Так они же лгут, в 10 раз занижая эти цифры. Лгать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Следовало сообщить, что первые погибшие уже есть, — 46 человек погибли. А дальше — это военная тайна. Это просто самоубийство — раскрывать такие данные во время войны. После войны мы выдадим эти данные по каждому человеку — это Украина, здесь нельзя ничего скрыть, даже если бы мы хотели это сделать, — подчеркнул он.

Алексей Арестович добавил, что Украина несет потери, и они немаленькие.

— Гораздо меньше, чем у россиян, но немаленькие, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.