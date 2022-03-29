Интернациональный легион территориальной обороны Украины, куда могут записаться желающие защитить страну от российской оккупации, жестко фильтрует добровольцев.

Об этом информирует милитари-издание Task & Purpose.

После того, как президент Зеленский кинул клич, в страну потекли потоки людей, готовых сражаться за Украину. Однако не все умели заниматься этим на должном уровне.

— Некоторые были профессиональными солдатами и до сих пор компетентны. Другие — пьяницы, люди с самым незначительным военным опытом и люди, которым действительно вообще не стоило приходить, — заявил член легиона из США.

В легион также прибыло большое количество иностранцев, желающих помочь капеланством. Ко второму месяцу войны подразделение испытывает нехватку только в конкретных военных специальностях, к примеру, в снайперах.

— Мы должны брать только опытных ветеранов боевых действий — это урок, который мы выучили. Другие не знают, во что ввязываются, а когда узнают, хотят домой. Нам нужны специальные навыки, особенно снайперы, — рассказал украинский генерал на условиях анонимности.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.