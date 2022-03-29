Экс-глава Генштаба Польши Мечислав Тенюх заключил, что ВС РФ растеряли весь боевой потенциал в результате месяца боев на территории Украины.

Польский генерал отметил , что России уже не хватит никаких резервов и техники , чтобы осуществить агрессию против Вильнюса или Варшавы , как она этим угрожает.

— Если угроза со стороны Российской Федерации будет возрастать, НАТО отреагирует адекватным образом. Нынешняя оценка разведки указывает на то, что потенциал сдерживания в этом регионе достаточен, — подчеркнул Мечислав Тенюх.

Он добавил, что ВСУ лишили российскую армию возможности проводить новые операции в течение следующих лет.

— Начало войны в Украине свидетельствует о том, что руководители Российской Федерации стали непредсказуемыми и поэтому опасными. В военном смысле российская армия в результате войны с Украиной потеряет много из своего потенциала, и новые операции в ее осуществлении — на мой взгляд — будут невозможны в краткосрочной перспективе. Особенно, если экономические санкции будут усиливаться и сохранятся в течение длительного периода времени. Операцию, подобную той, которую она сейчас проводит в Украине, Россия просто не сможет начать в другом направлении в ближайшие несколько лет, — костантировал генерал Мечислав Тенюх.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. 28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка — нанесен удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. Известно уже о 9 погибших и множестве пострадавших под завалами. 18 освобождённых из-под завалов госпитализировано в БСМП. Спасательная операция продолжается.





