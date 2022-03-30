После ввода многими странами санкций против России за вторжение в Украину Китай удержался от подобного шага, однако и не стал помогать Кремлю, чтобы не оказаться под вторичными санкциями США.

Об этом сообщил посол Украины в США Сергей Корсунский для колонки в «Зеркало недели».

Колумнист отметил, что у Москвы почти не осталось союзников в Азии, а от сотрудничества с ней отказывается даже Китай.

— Даже стена дружбы с «братским» Китаем начинает давать трещину. По свидетельству очевидцев, китайские дипломаты в США буквально осаждают соответствующие ведомства США, пытаясь разобраться во всех деталях применения нынешнего пакета санкций. И если раньше подобное любопытство списывали на поиск лазеек, позволяющих обойти санкции, то теперь наоборот, чтобы в них косвенно не попасть. Китайские компании крайне обеспокоены перспективой оказаться под действием санкций — ведь торговля с США и ЕС вдесятеро превосходит торговлю с РФ. Официально Пекин призвал к «мирному решению конфликта между РФ и Украиной», однако не осудил агрессию, — аргументирует Сергей Корсунский.

Посол добавил, что даже показной нейтралитет Пекина поможет как можно быстрее одолеть страну-агрессора.

— Продолжающаяся агрессия России против Украины оказывает все более ощутимое влияние и на страны АСЕАН. Довольно сдержанные оценки рисков для региона в связи с войной против Украины, высказываемые в конце февраля, спустя месяц сменились более реалистичным пониманием ситуации. Страны Европы являются крайне важными партнерами для государств — членов АСЕАН, а непрекращающийся конфликт уже начинает сказываться на и без того сложном оздоровлении экономик Сингапура, Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Малайзии. Эксперты отмечают непрямой эффект влияния последствий российско-украинской войны на экономику региона, в частности, угрозу дефицита сельскохозяйственной продукции и переформатирование энергетических рынков в связи с режимом санкций и ожидаемым дефицитом природного газа в Европе, — заключает дипломат.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.