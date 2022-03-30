Из Украины вернули двух солдат срочной службы из Петербурга. Их жизни спасли матери, стучавшиеся во все возможные инстанции.

Об этом пишет «Фонтанка».

Обмудсмен в российском Петербурге заявила, что якобы в аппарат поступило семь обращений от матерей, чьи сыновья из Петербурга продолжают воевать на территории Украины против своего желания.

Другие родители пленных и убитых российских солдат продолжают хранить молчание и не интересуются судьбами своих детей.