За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, минометов и «Градов» — повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, пишет УП.

— За прошедшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей. Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа «Град», — говорит Олег Синегубов.

Обстрелы спровоцировали пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

По словам Олега Синегубова, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали, в то же время работают вражеские беспилотники, разведывающие позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

По состоянию на утро 30 марта продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.