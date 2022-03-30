Берлин отправил в Киев длинный список современных образцов вооружений, которыми Германия может помочь ВСУ в кратчайшие сроки. Украина может выбирать любые, бюджет — 300 миллионов евро.

Об этом информирует Der Spiegel.

Ранее Германия помогала Украине лишь старыми образцами оружия вроде ракет времен ГДР либо системами защиты прошлого века. Ко второму месяцу боев позиция Берлина поменялась и он готов предоставлять новейшие системы вооружения, которые под силу изготовить на немецких заводах.

Уже сегодня Федеральное правительство Германии приняло решение отправить в Киев список различных систем вооружения, Украине остается выбрать нужные позиции и закупить их на 308 миллионов евро.

Сообщается, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт создала список в с более чем 200 вариантами. В нем учтены все производители оружия в Германии.

— В дополнение к большому количеству защитных материалов, есть также тяжелая военная техника, такая как минометы или тяжелые пушки типа GAM B01 от производителя Rheinmetall. По предложению производителя, тяжелое орудие должно стоит миллион евро за штуку. А вот шесть пулеметов более-менее доступны сразу и не требуют особой подготовки. Также представлено множество высокотехнологичных материалов. Thales, например, предлагает поставить наземные радиолокационные системы «Сквайр». Thales также предлагает двенадцать минометов, прикрепленных к прицепам, по словам производителя, они могут быть доставлены в Украину уже на этой неделе. Также можно было бы доставить тысячи приборов ночного видения, защитных жилетов, касок, а также современные дроны для наблюдения за полем боя, — сообщают источники Der Spiegel о поле выбора.

При этом уже оговорено, что более половины пакета помощи займут дроны, приборы ночного видения, радары, микродроны и т.д. Еще 40 миллионов из 308 пойдут на ручное оружие, а на каски и бронежилеты приходится около 80 миллионов евро.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.