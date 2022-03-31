Президент Владимир Зеленский призвал Австралию поддерживать Украину, наказывать Россию санкциями и участвовать в восстановлении Украины – например, городов на юге.

Об этом он сказал в своем обращении к парламенту Австралии, пишет «Украинская правда».

По словам Владимира Зеленского, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

Черное и Азовское моря сейчас «мертвые», РФ блокирует движение судоходства за рубежом, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что Россия вернула миру худшие страницы XX века – и если ее не остановить сейчас, то другие страны могут пойти по тому же пути.

— Судьба глобальной безопасности решается сейчас, – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, глобальную безопасность могут обеспечить только совместные усилия.

— Нет иного пути обеспечить глобальную безопасность, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. Ответственность за все, что она сделала против глобальной безопасности, важна. Государство, которое не гнушается ядерным шантажом, должно сразу получить такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста. Также нужен действенный инструментарий, чтобы привлечь к ответственности любое государство, которое блокирует морские торговые пути, чтобы даже соблазна не возникало делать море мертвым. Сейчас таких инструментов нет. Лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности и укреплении антивоенной коалиции, работающей над возвращением мира в Украину, – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что российские пособники сбили в 2014 году пассажирский самолет MH17 – и Россия не понесла ответственности.

Мир не наказал Россию за вторжение тогда – и этим поощрил РФ к новой агрессии, сказал президент.

Он уверен, что австралийская техника способна усилить позиции Украины.

Владимир Зеленский также призвал австралийцев участвовать в восстановлении Украины после войны, в частности морского побережья, Херсона.

Речь Владимира Зеленского встретили аплодисментами и стоя. Австралия заверила его в поддержке Украины и готовности участвовать в восстановлении страны.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.