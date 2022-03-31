Российские чиновники, имеющие доступ к Владимиру Путину, говорят, что за месяц войны он стал невменяемым и верит только нескольким военным, которые обещают ему забрать у Украины выход к Азовскому морю.

Об этом пишет журналистка Фарида Рустамова, ссылаясь на свои источники.

Люди, непосредственно наблюдающие за регрессиией Путина убеждены, что он инициировал мирные переговоры лишь для отвлечения внимания и затягивания боевых действий.

— Те люди, которым удается пообщаться с Путиным, жалуются, что сам он говорит с интересом, но особенно не слушает, что говорят ему. Поэтому у них возникают предположения, что мирные переговоры нужны Путину, чтобы тянуть время, а он по-прежнему верит военным, которые говорят, что от Украины можно оторвать Донецкие и Луганскую области и побережье Азовского моря, — цитирует журналистка своих собеседников.

При этом у Путина в голове выстроилась уже слаженная картина мира с победой над Украиной, которую не позволено нарушать никому.

— Потребовать никто ничего не может. Прийти поговорить-порассуждать могут, но толку нет. У него в голове ясная картина, которую он втирает всем одну и ту же. Мы хотели дружить, они объявили нас своими врагами, обложили со всех сторон, готовы были принять Украину в НАТО и разместить ракеты. Это они нас спровоцировали и выхода не было другого, — говорит госслужащий РФ, поставленный в известность о процессе переговоров между Украиной и Россией.

Путин также перестал принимать министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

— Да и желания активно слушать чьи-либо мнения у Путина давно нет, — резюмирует источник из окружения Путина.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.