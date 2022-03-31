Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию «укрепленного иммунитета», которая позволяет быстро мобилизовать до миллиона резервистов в случае военной угрозы.

Об этои глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам, пишет «Украинская правда».

По словам Давида Арахамии, Украина консультировалась с израильскими экспертами, которые выразили мнение, что нашей стране «больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета».

Он подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя, для чего нужно соответствующее оборонное вооружение.

— И кроме того, возможность мобилизовать резервистов очень быстро, как это сделано в Швейцарии и Израиле. У нас сейчас есть для этого все предпосылки. У нас есть множество территориальной обороны, силы национального сопротивления. И мы так видим: что будет армия и будет, условно, еще миллион человек, которые каждый год один или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них есть оружие. Здесь дискуссионный вопрос — имеют ли они право хранить это оружие дома, или в специальной оружейной комнате неподалеку. И в случае агрессии у нас еще плюс миллион уже обученных солдат. Но государство не тратит средства на их содержание каждый месяц, — отметил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.